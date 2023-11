Forças terrestres israelitas avançam ao longo da costa noroeste de Gaza

Brigadas Al Qassem – o braço armado do Hamas – divulgaram imagens dos seus membros a operar no campo de refugiados de Al Shati ou nas suas imediações.

As forças terrestres israelita avançaram ao longo da costa noroeste de Gaza em meio a relatos de confrontos com o Hamas na área.

Também publicaram imagens de seus militantes a avançar através da rede de túneis em Beit Hanoun e a atacar as forças do exército israelita que avançavam no nordeste da Faixa de Gaza, incluindo a oeste do posto de controlo militar de Erez.

Estas manobras fazem parte de um esforço para atacar e interromper comunicações das linhas terrestres israelitas.

O Instituto para o Estudo da Guerra diz ainda que o Hamas provavelmente vai continuar a atacar este e outros pontos de passagem das Forças Israelitas e as estradas.