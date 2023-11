Camionistas polacos bloqueiam fronteira com a Ucrânia

De Euronews

Camionistas polacos bloquearam vários postos fronteiriços, denunciando concorrência desleal por parte de transportadoras ucranianas

PUBLICIDADE

Camionistas polacos bloquearam três postos fronteiriços com a Ucrânia, em protesto contra o que consideram ser a inação do governo face à perda de negócios para concorrentes estrangeiros desde a invasão russa.

As únicas passagens autorizadas têm um caráter excecional.

Tomasz Borkowski, Comité dos Transportadores e Empregadores: "O protesto será contínuo, ou seja, estaremos aqui 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vamos bloquear o tráfego de transportes, claro - com exceção da ajuda humanitária e da ajuda ao exército ucraniano."

Os manifestantes dizem que os transportadores ucranianos, que não estão obrigados a cumprir as normas europeias, podem oferecer um serviço muito mais barato.

Bartosz Jasinski, Comité dos Transportadores e Empregadores:"A minha empresa foi atingida devido ao facto de cerca de 30 a 40% da minha frota estar simplesmente estacionada junto à vedação. Os meus contratos foram assumidos por transportadoras da Ucrânia."

Os camionistas avisaram que não abandonarão os postos fronteiriços até obterem propostas concretas do governo polaco.

Anna Dlugosz, porta-voz da polícia polaca:"Está tudo calmo. No que diz respeito aos veículos ligeiros de passageiros, não há dificuldades. Quanto aos camiões, a estrada nacional número 94 está bloqueada num troço antes do posto fronteiriço e é permitido um camião por hora."

Antes, o mercado estava regulamentado, mas em 2022 a União Europeia aboliu as licenças para ajudar a Ucrânia durante a guerra.

Sonia Sobczyk-Grygiel, analista económica, Polityka Insight: "É do interesse de todos melhorar, tanto quanto possível, os transportes transfronteiriços. Portanto, esta é uma questão e a outra é a necessidade de igualar a concorrência. O atual governo polaco, que não pode negar os méritos do apoio à Ucrânia, não foi capaz de antecipar estas ameaças. Parece crucial sentarmo-nos à mesa com os ucranianos e chegarmos a compromissos numa base vantajosa para todos. Será mais fácil para o novo Governo, porque tem a folha limpa tanto com Kiev como com Bruxelas."

O posto fronteiriço de Medyka permanece aberto por enquanto. No entanto, os manifestantes não excluem que, se as suas exigências não forem satisfeitas, outros postos fronteiriços possam ser bloqueados.