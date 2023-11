Camionistas polacos bloqueiam fronteiras entre Polónia e Ucrânia

De Euronews

Mais de 20.000 camiões parados na fronteira entre Ucrânia e Polónia devido a bloqueio de camionistas polacos por concorrência desleal.

Mais de 20.000 veículos estavam bloqueados, esta quinta-feira, na fronteira entre a Ucrânia e a Polónia.

Bloqueio que se deve a um outro, o de camionistas polacos descontentes com o que consideram ser concorrência desleal. Mas para seus pares ucranianos é um pesadelo. Um deles, Oleksandr, dizia que as condições em que estão não são as ideais, para comer só têm o que trouxeram "de casa" e "comida desidratada. Há uma fossa e um campo, não há casas de banho, nada". Outro, Dmytro, estava irritado e dizia que ia "à fronteira perguntar aos polacos o que pensam de pagar os "impostos" por eles, alimentarem as suas famílias.

Várias dezenas de empresas de transporte polacas começaram a bloquear três pontos de passagem entre os dois países, na segunda-feira. Exigem, nomeadamente, a reposição da necessidade de autorizações de entrada aos operadores ucranianos, a fim de reduzir o número de camiões tir que atravessam os dois países.