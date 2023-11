Oposição polaca unida rumo ao poder

De euronews

Coligação Cívica, de Donald Tusk, assina aliança que lhe permite ter uma maioria parlamentar

PUBLICIDADE

A oposição polaca está a caminho do governo e o percurso está traçado. A Coligação Cívica, de Donald Tusk, assinou um acordo com dois outros partidos para formar uma coligação que lhes permite ter maioria no parlamento, mas ainda há um longo caminho a percorrer até poderem efetivamente formar um executivo.

Para já, é o Lei e Justiça que está incumbido de formar governo. O partido foi o mais votado nas legislativas, mas sem maioria parlamentar e sem possibilidades realistas de formar coligações.