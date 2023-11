Rússia anuncia vitória militar nas margens do Dnipro

De euronews

Kremlin abre as portas a acordo com a Ucrânia e coloca a bola nas mãos de Kiev

Há um ano a Ucrânia resgatou a cidade de Kherson das mãos da Rússia mas o rio Dnipro, o quarto maior da Europa, continua a ser uma barreira intransponível. Na outra margem, mandam os russos e os ataques contra as posições ucranianas são intensos e constantes, mas não necessariamente precisos.

Ainda assim, a Rússia anunciou ainda ter anulado uma tentativa da Ucrânia para estabelecer uma posição permanente na margem oriental do Dnipro. De acordo com as Forças Armadas russas, a operação custou a vida a cerca de 500 soldados ucranianos na semana passada.

Vladimir Putin, por sua vez, não se aventura no teatro de guerra mas fez uma visita surpresa às tropas estacionadas em Rostov-on-Don, junto à fronteira com a Ucrânia. Segundo a comunicação social russa, discutiu os mais recentes modelos de equipamento militar, mas para o Kremlin, a solução não está necessariamente no campo de batalha.

Dmitry Peskov, porta-voz do Presidente russo, abriu a porta a um acordo com a Ucrânia e colocou a bola nas mãos de Kiev:

"O Presidente Zelenskyy e o regime de Kiev têm estado a prometer freneticamente sucessos militares. Deviam perceber que não vão conseguir uma vitória no campo de batalha. Quanto mais cedo se aperceberem disso, mais cedo mais cedo poderão surgir condições para um acordo."