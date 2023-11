Dia Mundial da Diabetes alerta para riscos de doenças associadas

De Euronews

Na União Europeia, mais de 32 milhões de pessoas vivem com diabetes. O número duplicou na última década.

No Dia Mundial da Diabetes, reforçam-se os apelos sobre os riscos de doença cardíaca. A ligação é conhecida há muito tempo, mas estudos recentes sugerem que, mesmo que não se tenha diabetes, um nível ligeiramente mais elevado de açúcar no sangue aumenta o risco de problemas coronários.

Investigadores do Reino Unido também descobriram que as mulheres têm menos probabilidades do que os homens de serem diagnosticadas e, por isso, recebem menos medicamentos preventivos.

