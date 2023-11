Finlândia encerra fronteiras terrestres com a Rússia

De Euronews

Há décadas que as autoridades fronteiriças dos dois países trabalhavam em conjunto para evitar a entrada de pessoas sem vistos ou passaportes.

PUBLICIDADE

A Finlândia anunciou o encerramento de quatro postos fronteiriços com a Rússia, no sudeste do país, a partir da meia-noite de sexta-feira.

A fronteira terrestre com a Rússia é uma fronteira externa da União Europeia. Esta é a resposta de Helsínquia ao facto de a Rússia estar a deixar passar um número crescente de requerentes de asilo, sem documentos.

De acordo com o Primeiro-ministro, em conferência de imprensa, dezenas de migrantes, na sua maioria do Médio Oriente e África, chegaram nos últimos dias ao país e pediram asilo, sem documentação apropriada, depois de, alegadamente, terem sido ajudados pelas autoridades russas a passar a zona fronteiriça, fortemente controlada.

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova, diz que estas alegações são "infundadas", acrescentando que Moscovo não está obrigado a fazer a "triagem" dos migrantes.