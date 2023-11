Bebés prematuros retirados dos hospitais de Gaza chegaram a instalações médicas no Egito

A transferência dos bebés começou no domingo.

A maior parte das dezenas de bebés prematuros que foram retirados dos hospitais de Gaza chegaram a instalações médicas no Egito. A transferência dos bebés começou no domingo, no meio das operações militares israelitas no Al Shifa - o principal hospital de Gaza.

Com a eletricidade precária e a escassez de medicamentos, havia um risco grave dos recém-nascidos não sobreviverem se permanecessem na zona de guerra. Outros doentes em estado grave foram também transferidos para um local seguro. A maioria eram mulheres e crianças - que foram transportados de avião para Ancara, na Turquia.

Israel prosseguiu com as operações no terreno em Gaza, incluindo ataques a hospitais. O exército israelita diz que o Hamas utilizou edifícios hospitalares como centros de comando e afirmam que foram mortos reféns nestas instalações.