Polícia alemã faz buscas em casa de apoiantes do Hamas

De euronews

Desde 2 de novembro que são proibidas as atividades do Hamas na Alemanha

A polícia alemã realizou buscas em casa de simpatizantes do Hamas em vários pontos do país. O ministério do Interior da Alemanha afirmou que as autoridades tinham visitado pelo menos 15 propriedades.

Desde 2 de novembro que as atividades do Hamas e do Samidoun, outra organização de apoio à causa palestiniana, são proibidas no país. Estima-se que haja cerca de 450 membros do Hamas na Alemanha.

[em ATUALIZAÇÃO]