Palestinianos aproveitam cessar-fogo em Gaza para se abastecerem

Habitantes da Faixa de Gaza esperam em longas filas para se abastecerem de bens essenciais, durante o cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

A pausa nos combates entre Israel e o Hamas permitiu a muitos palestinianos voltar a casa, ou ao que resta dela.

Em Gaza, o curto cessar-fogo de quatro dias está a ser aproveitado para fazer contas aos danos e abastecer de bens essenciais: Após a chegada de camiões com ajuda humanitária, as pessoas têm de esperar horas em longas filas para voltar a encher as botijas de gás

Abu Mahmoud Qita, proprietário de uma estação de serviço, queixa-se da limitação de recursos a que o território está sujeito.

"O que são 80 toneladas para toda a Faixa de Gaza? Não é nada. As padarias pararam na Faixa de Gaza, tal como os restaurantes e as cozinhas. As pessoas estão a cozer pão com lenha".

O fim do fogo cruzado traz ainda assim algum alívio. Shams al-Babli, mora em Gaza e diz rezar para que "esta trégua de quatro dias, dure mais, ou para que a guerra acabe".

As Nações Unidas dizem que no sábado chegaram 61 camiões carregados com comida, água potável e medicamentos ao isolado norte da Faixa de Gaza. No primeiro dia do cessar-fogo, foram enviados um total de 200 camiões para o posto fronteiriço de Rafah.