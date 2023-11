Trégua permite entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza

De euronews

População local aproveitou pausa nos bombardeamentos para sair à rua sem medo mas Israel sublinha que a guerra ainda não acabou

PUBLICIDADE

A paz ainda não chegou à Faixa de Gaza mas a guerra deu finalmente algum descanso aos habitantes do território. A trégua provisória entre Israel e o Hamas permitiu a entrada de camiões com ajuda humanitária através da fronteira de Rafah e para a população local, a pausa nos bombardeamentos foi aproveitada para sair à rua sem receios e tentar perceber tudo o que já tinham perdido com este conflito.

De céu, desta vez não chegaram bombas, mas panfletos israelitas que proíbem as viagens para o norte de Gaza.

Avichay Adraee, porta-voz das Forças Armadas de Israel, sublinha que "A guerra ainda não acabou. A suspensão dos bombardeamentos para fins humanitários é temporária. A zona norte da Faixa de Gaza é uma perigosa zona de guerra e é proibido circular."

A trégua prevê a libertação de 50 reféns do Hamas por troca com 150 palestinianos detidos em prisões israelitas. Fonte do Hamas disse à Al-Jazeera que admitiam libertar mais civis, mas que os militares seriam mantidos reféns até à libertação dos mais de sete mil palestinianos presos em Israel.