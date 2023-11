Teatro: Putin "julgado" na Bulgária

De Euronews

Putin "julgado" na Bulgária. Peça de teatro retrata hipotético julgamento de responsáveis russos, pela guerra na Ucrânia

A dramaturga ucraniana Sasha Denisova decidiu sentar o presidente russo no banco dos réus e foi esse o ponto de partida para "Haia", uma sátira, em cena na Bulgária.

Um jovem órfão, nascido em Mariupol, é a génese desta história. Ele imagina o julgamento de altos dirigentes russos, pela guerra na Ucrânia, no Tribunal Internacional de Justiça. O resultado é surpreendente e inesperado: o papel de Vladimir Putin é interpretado por Radena Valkanova, uma atriz.

Surpreendente também é o facto de o guião da peça, encenada por Galin Stoev, não estar fechado, porque a guerra continua. E há mesmo personagens, como o líder do grupo Wagner, que ganharam destaque. Yulian Vergov, ator que interpreta Yevgeny Prigozhin, explicava que quando aconteceu a "marcha sobre Moscovo", o golpe falhado do Grupo Wagner, sentiu que era preciso relatar esse momento da história. Então, decidiram Introduzir "algumas falas novas", depois de falar com Sasha Denisova.

"Haia" estreou na Polónia e recebeu aplausos nos EUA e em França. Na Bulgária, um país historicamente próximo da Rússia, está a criar alguma polémica. Ainda assim, a atriz que interpreta Putin dizia que "a peça foi recebida da forma que esperávamos - com opiniões muito polarizadas - mas é esse o objetivo deste tipo de teatro, penso eu".