Hamas anuncia morte de família de reféns, incluindo bebé de 10 meses

A família Bibas terá morrido num bombardeamento israelita da Faixa de Gaza. Exército de Israel tenta verificar a informação.

O exército israelita está a verificar o anúncio feito pelo Hamas da morte de uma família de reféns na Faixa de Gaza: um bebé de dez meses, a mãe e o irmão de quatro anos. As Brigadas Ezzedine al-Qassam, braço armado do Hamas, anunciaram num comunicado a morte de Shiri, Ariel e Kfir Bibas, "mortos num bombardeamento da Faixa de Gaza" pelas forças israelitas. Kfir, de apenas 10 meses, é o mais jovem prisioneiro detido pelo Hamas na Faixa de Gaza,

Membros armados do Hamas raptaram a família do kibbutz de Nir Oz, perto da fronteira com Gaza, a 7 de outubro.

A morte de uma refém, Hanna Katzir, de 76 anos, já tinha sido anunciada pela Jihad Islâmica, mas a mulher acabou por ser libertada a 24 de novembro, primeiro dia da trégua nos combates.

As imagens do rapto da família Bibas tornaram-se um dos símbolos do dia mais violento de que há memória em Israel.