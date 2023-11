Papa fragilizado na audiência semanal

De Euronews

Com uma gripe desde o último fim-de-semana, Francisco presidiu ao encontro, um dia depois de cancelar a ida à COP28

O Papa voltou a aparecer em público debilitado, esta quarta-feira. Um dia depois do cancelamento da viagem ao Dubai para participar na cimeira do Clima, Francisco presidiu à audiência geral e assumiu a fragilidade da saúde, passando a palavra.

Com uma voz pouco acima de um sussurro, Francisco justificou a entrega das leituras a um dos assistentes por ainda não estar bem "com esta gripe e este nível de voz".

Francisco fará 87 anos a 17 de dezembro e teve parte de um pulmão retirado quando era jovem pelo que as infeções respiratórias inspiram mais cuidados.

Esta terça-feira, o Conselho de Médicos aconselhou o Papa a não efetuar a viagem apostólica prevista para os próximos dias ao Dubai, para participar na Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas.

O papa encontrou no entanto ainda forças para, no final da audiência, manifestar o seu contentamento com as tréguas nos combates entre Israel e o Hamas, e dizendo que espera que continuem "para que todos os reféns sejam libertados e para que seja permitido o acesso necessário para que a ajuda humanitária" chegue a Gaza.

"Falta-lhes pão, água, as pessoas estão a sofrer", disse Francisco.

Sabemos também que, embora alguns dos seus compromissos já tivessem sido cancelados nos últimos dias, o Vaticano confirmou que o seu estado de saúde não sendo bom, era estacionário.

No sábado, o Vaticano confirmou sintomas ligeiros de gripe e, no mesmo dia, o Pontífice foi submetido a uma TAC para excluir o risco de complicações pulmonares, um exame que se revelou negativo. E no domingo, o Pontífice não recitou a oração do Angelus, como é habitual, na janela que dá para a Praça de São Pedro. Fê-lo através de uma ligação vídeo.

Nos últimos meses e anos, o Papa tem tido vários problemas de saúde. Não é a primeira vez que tem problemas com as suas vias respiratórias. Depois, em junho passado, teve uma operação ao intestino.