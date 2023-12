Combates intensificam-se na fronteira Israel-Líbano

De Euronews

Exército israelita bombardeou aldeia no sul do Líbano, matando pelo menos duas pessoas.

O exército israelita divulgou esta sexta-feira um vídeo que mostra um ataque de artilharia contra combatentes que operam no Líbano, perto da fronteira com Israel.

O grupo libanês Hezbollah atacou vários postos do exército israelita ao longo da fronteira entre os dois países e Israel bombardeou uma aldeia no sul do Líbano, matando dois civis, segundo as autoridades.

No Dubai, depois de participar na COP28, o Secretário de Estado dos EUA afirmou que as tréguas entre Israel e o Hamas terminaram porque o Hamas "não cumpriu os seus compromissos": "Continuamos intensamente concentrados em trazer toda a gente para casa e recuperar os reféns", disse Antony Blinken. "Estou igualmente concentrado em ver como podemos manter e aumentar a assistência humanitária que está a chegar às pessoas em Gaza e também falar sobre o caminho a seguir nos esforços de Israel para garantir que o Hamas nunca mais tenha a capacidade de fazer o que fez a 7 de outubro", acrescentou.

Combates retomados em Gaza

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, dirigido pelo Hamas, informou que pelo menos 32 pessoas foram mortas em poucas horas desde que os combates recomeçaram. Segundo os meios de comunicação locais, as explosões e os disparos de armas de fogo têm-se sucedido em toda a Faixa de Gaza.

Israel acusou o Hamas de ter disparado um rocket através da fronteira ao início da manhã e disse que retomou os combates, uma vez que o Hamas tinha quebrado o cessar-fogo.