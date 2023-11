The Cube: Ocorreram, recentemente, manifestações contra o Hamas no sul de Gaza? A euronews responde

De Euronews

The Cube: Ocorreram, recentemente, manifestações contra o Hamas no sul de Gaza? A euronews investigou e responde.

Um vídeo, partilhado milhares de vezes na rede social X, nomeadamente por duas contas do governo israelita diz mostrar dezenas de manifestantes a marchar no sul de Gaza, segurando bandeiras brancas contra o Hamas.

A nossa equipa de língua árabe confirmou que os manifestantes estão a entoar "O povo quer a queda do Hamas". Mas, na realidade, o vídeo foi filmado no norte de Gaza, perto do campo de Jabalia, de acordo com a plataforma de geolocalização GeoConfirmed, e não no Sul de Gaza, como foi falsamente afirmado nas referidas publicações.

Além disso, a pessoa que filmou e publicou as imagens indicou, numa publicação no TikTok, que o vídeo viral foi filmado em julho, meses antes do ataque do Hamas a Israel, a 07 de outubro. Ahmad El Otla escreveu que ele foi filmado "pouco antes da guerra, durante as manifestações contra o aumento dos preços e o bloqueio da faixa de Gaza, não tem nada a ver com a guerra". De acordo com a tradução fornecida pela nossa equipa árabe, o utilizador acrescenta que carregou o vídeo por acidente.

Na realidade, a data indicada pelo autor corresponde às informações da Associated Press e de outros meios de comunicação social.

Manifestações sem precedentes contra as difíceis condições de vida e a falta de eletricidade terão começado a 30 de julho em toda a Faixa de Gaza e duraram alguns dias.

Vários meios de comunicação social, incluindo a agência de notícias Associated Press e o New York Times, relataram manifestações sem precedentes em várias cidades de Gaza.

Outros utilizadores das redes sociais afirmaram que o campo de Jabalia, aparentemente alvo do exército israelita desde o início das hostilidades entre o Hamas e Israel, a 07 de outubro, já não se assemelhava às imagens visíveis no vídeo filmado em julho.