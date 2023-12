De Euronews

Mais de 5.000 crianças já foram mortas e milhares de outras ficaram feridas desde o início da guerra entre Israel e o Hamas.

A Unicef alerta para as condições das crianças em Gaza antes e depois do fim das tréguas. "As crianças estão a morrer a um ritmo alarmante", diz a organização.

James Elder, porta-voz da UNICEF no hospital Nasser, em Gaza, afirma: (...) "Não podemos ver mais crianças com as feridas da guerra, com as queimaduras, com os estilhaços espalhados pelo corpo, com os ossos partidos. A inação dos que têm influência está a permitir a morte de crianças. Esta é uma guerra contra as crianças".

Mais de 1,7 milhões de pessoas estão deslocadas na Faixa de Gaza, metade das quais são crianças. Os palestinianos da Faixa de Gaza não têm acesso suficiente a água, alimentos, combustível e medicamentos. As suas casas foram destruídas e as suas famílias desfeitas.