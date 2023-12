Cidade de Khan Yunis atingida por bombardeamentos

De Euronews

Segundo os responsáveis do Hamas em Gaza, mais de 16200 pessoas foram mortas desde o início da guerra.

Israel continua a expandir a operação militar para o sul do território de Gaza. Os combates intensos levaram as Nações Unidas a reforçar os alertas para a situação dramática dos civis que são empurrados para uma área cada vez mais reduzida do território sitiado.

Os habitantes de Khan Yunis, por vezes já deslocados de outros locais, estão a deixar a cidade.

As Forças de Defesa de Israel dizem ter eliminado “vários comandantes e operacionais do grupo palestiniano”.

"Até agora, já eliminámos cerca de metade dos comandantes dos regimentos do Hamas. Estamos a ajustar contas com todos os que raptaram, todos os que foram cúmplices, todos os que assassinaram, massacraram, violaram e queimaram os filhos e as filhas do nosso povo. Não vamos esquecer nem perdoar", declarou Benjamin Netanyahu.

O primeiro-ministro enfrenta a crescente contestação de reféns libertados e familiares de israelitas ainda detidos. Entre eles, há cada vez mais pessoas a pedir a demissão de Netanyahu . As famílias dizem que querem saber quais os planos que tem em mente sobre o destino dos reféns, à medida que Israel avança na guerra contra o Hamas