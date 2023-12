Ucranianos preparam-se para enfrentar novo inimigo

De euronews

Chegada do inverno preocupa, em algumas regiões as temperaturas rondam os -10ºC

A chegada iminente do inverno traz um novo inimigo para as tropas ucranianas na linha da frente: o frio. A preparação para as novas condições no campo de batalha é feita na região de Chernihiv, onde os militares são treinados para identificar os invasores russos no meio de um manto branco.

As temperaturas atuais atingem os -10ºC e o inverno ainda nem começou. Para ajudar a combater o frio, as tropas ucranianas contam com a ajuda de organizações não governamentais europeias, que distribuem cobertores e roupa pelos militares.

"Sherif" é sargento da 24ª Brigada e agradece a oferta: "Precisamos mesmo disto. Estamos em batalha e por isso temos de correr e atacar... as roupas podem ficar rasgadas ou encharcadas e nunca sabemos onde nos sentamos ou aterramos, por isso precisamos de poder mudar de roupa."

No entanto a chegada da estação fria não atinge apenas os soldados. Na aldeia de Blagodatne, os poucos habitantes que restam tentam reparar as casas para fazer face aos rigores do inverno. Este inimigo, no entanto, já tem data marcada para ir embora.