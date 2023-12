Filho de Joe Biden é acusado de evasão fiscal

De Verónica Romano com

Hunter Biden é também alvo de acusações federais de posse de arma.

Hunter Biden foi acusado de nove crimes fiscais na Califórnia, esta quinta-feira.

O filho de Joe Biden terá evitado pagar pelo menos 1,4 milhões de dólares (1,3 milhões de euros) em impostos entre 2016 e 2019, período em que reconheceu ter lutado contra a dependência de drogas.

O arguido "gastou milhões de dólares num estilo de vida extravagante em vez de pagar as suas contas fiscais", disse David Weiss, o procurador que supervisiona a investigação a Hunter.

O filho do presidente dos Estados Unidos pode ser condenado a 17 anos de prisão, no máximo.

Em julho, Hunter decalrou-se não culpado dos crimes de fraude fiscal.

Tinha acordado com os procuradores fazer o contrário, em troca de apenas dois anos em liberdade condicional. No entanto, uma juíza suspendeu a execução do acordo, porque sobre Hunter, pende um outro processo judicial.

O filho de Biden enfrenta acusações federais de posse ilegal de arma no estado de Delaware. Em 2018, terá violado a lei que proíbe "consumidores habituais de drogas" de terem armas de fogo.