Companhias de navegação avisam para evitar Mar Vermelho

O aviso segue-se a uma série de ataques por parte de rebeldes Houthi do Iémen.

Cada vez mais companhias de navegação importantes estão a ordenar aos seus comandantes que evitem o Mar Vermelho e a zona do estreito de Bab el Mandeb. No sábado, a francesa CMA CGM e a ítalo-suíça MSC tomaram essa medida. Estas companhias juntaram-se aos titãs da navegação Maersk e Hapag-Lloyd, que declararam a sua intenção de evitar a zona "até nova ordem".

Nos últimos dias, os rebeldes Houthi do Iémen iniciaram uma série de ataques contra a navegação ocidental na região. Navios de guerra franceses, britânicos e norte-americanos relataram ações de combate para intercetar fogo do lado iemenita, o que veio juntar-se aos esforços já regulares das marinhas ocidentais para abater drones e mísseis lançados do Iémen em direção a Israel.

O Irão, que apoia os Houthi, "tem a responsabilidade perante o Iémen de tomar medidas para pôr termo a estes ataques", afirmam os responsáveis norte-americanos. Os EUA declararam a sua intenção de "lidar com esta ameaça", que está a pôr em perigo uma das rotas marítimas mais intensas do mundo. De acordo com os meios de comunicação social, na próxima semana será anunciada uma "Operação Prosperity Guardian" para organizar os esforços internacionais conjuntos.