Donald Tusk foi nomeado primeiro-ministro da Polónia na semana passada e já está a fazer reformas: demitiu todos os dirigentes dos órgãos de comunicação social públicos, acusados de instrumentalização da informação e propaganda.

O novo governo polaco, liderado por Donald Tusk, já começou a fazer reformas nos meios de comunicação social públicos, terminando com o controlo estatal que o partido conservador Lei e Justiça exerceu durante oito anos.

O parlamento da Polónia aprovou na terça-feira uma resolução, proposta pelo governo de Tusk, instando ao restabelecimento da “ordem legal, objetividade e justiça” nos meios de comunicação estatais. Durante a votação, estiveram presentes 344 deputados, dos quais 244 votaram a favor da resolução e 84 contra; 16 deputados abstiveram-se.

O ministro da cultura polaco, Bartomiei Seinkiewicz, nomeou novos diretores e conselhos de supervisão, iniciando assim um processo de renovação na liderança dos órgãos de comunicação do país.

Outra das mudanças que o governo implementou foi o encerramento do canal de notícias TVP INFO, que até agora era usado eminentemente para propaganda política.

O partido Lei e Justiça, que se encontra agora na oposição, reagiu com protestos e ocupou os edifícios dos meios de comunicação. “As instruções do partido são que todos os deputados do Lei e Justiça venham para aqui, para o edifício da TVP”, explicou Marek Pek, senador do Lei e Justiça. “Temos de mostrar, com a nossa presença, que somos profundamente contra estas ações ilegais e brutais”, concluiu Pek.

Apesar dos protestos, as autoridades polacas não registaram qualquer desacato.