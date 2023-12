De Euronews

A capital da Bósnia foi considerada, pelo segundo dia consecutivo, como a cidade mais poluída do mundo, segundo um índice de qualidade de ar da empresa suíça IQAir, que é atualizado com dados diários.

A capital da Bósnia, Sarajevo, está envolta numa névoa tóxica desde o início de dezembro.

A qualidade do ar é tão má que foi que chegou a ocupar o primeiro lugar numa lista das cidades mais poluídas do mundo durante dois dias seguidos.

A empresa suíça de tecnologia de qualidade do ar IQAir, que compila uma lista em tempo real, colocou na quarta-feira o índice de qualidade do ar de Sarajevo em 301, que corresponde à categoria "muito insalubre". Em segundo lugar aparecia a cidade indiana de Calcutá, que tem um índice de qualidade do ar de 239.

Este não é um problema novo. Desde 2020 que os habitantes de Sarajevo têm vindo a denunciar o problema.

Na altura, especialistas disseram que a poluição do ar nos Balcãs se devia em parte ao uso de centrais a carvão e aos carros antigos e altamente poluentes. A emissão de gases de carbono aumentou cerca de 3% por ano ao longo da última década na região e o problema da poluição atmosférica em Sarajevo tornou-se urgente e crítico.

Desde então, as autoridades de Sarajevo comprometeram-se a tornar a cidade livre de carbono até 2035.

Contudo, com a crise e o aumento do custo de vida, a população continua a optar por combustíveis mais baratos para aquecimento doméstico. O problema espalha-se por toda a Bósnia especialmente durante o inverno, quando muitos bósnios ficam dependentes de carvão para aquecer as suas casas.

Muitas pessoas sentem a necessidade de usar máscaras quando a poluição piora e o ar fica irrespirável.

"Não acho que seja preciso usar máscara porque a parte mais perigosa da poluição do ar, que é a chamada poeira fina, é PM 2,5 e PM 1,0, que facilmente passam por qualquer máscara e entram na barreira pulmonar, passam pela barreira pulmonar e entram na corrente sanguínea, independentemente de usarmos ou não uma máscara", diz Harun Drljevic, do Hospital Cantonal de Zenica.

Certo é que Sarajevo tem de tomar medidas e a cidade foi incluída entre outras 100 que a União Europeia está a ajudar a atingir emissões zero. Atualmente, estão a ser desenvolvidos planos de ação e investimento para a neutralidade climática em todos os setores, nomeadamente com medidas para melhorar transportes públicos e construir edifícios que sejam mais energeticamente eficientes.