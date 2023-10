De Euronews

Manifestações no âmbito da guerra Israel-Hamas prosseguiram este domingo pela Europa, com gritos de apoio aos palestinianos e revolta contra os recentes atos antissemitas

Na Bósnia, centenas de pessoas juntaram-se para mostrar solidariedade ao povo palestiniano em Sarajevo, uma cidade cercada e bombardeada nos anos 90, tal como agora Gaza.

Em Londres, no Reino Unido, e em Berlim, na Alemanha, milhares de pessoas voltaram a fazer-se ouvir nas ruas, na condenação do antissemitismo e a manifestar apoio a Israel.

Antes, o chanceler alemão tinha marcado presença na inauguração de uma nova sinagoga em Dessau, no leste do país.

Na ocasião, Olaf Scholz reiterou o apoio da Alemanha a Israel e assumiu-se revoltado pelos atos de antissemitismo que têm ocorrido na Europa desde o ataque do Hamas a Israel a 7 de outubro, nomeadamente a sinalização de residências judias em Berlim com a estrela de David, uma prática do regime nazi durante a II Guerra Mundial.

Em Genebra, na Suíça, por fim, mais de 200 organizações de 70 países juntaram-se diante da sede da Cruz Vermelha para exigir a libertação imediata dos reféns retidos pelo Hamas em Gaza.