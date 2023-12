Sérvios saem à rua contra alegada fraude eleitoral

De Euronews

As acusações de fraude nas eleições do último fim de semana vêm de vários lados, incluindo da OSCE. O país irá repetir as eleições em 30 assembleias de voto.

Várias centenas de sérvios manifestaram-se na capital, Belgrado, contra as alegadas fraudes eleitorais nas eleições do último fim de semana.

Esta manifestação surge na sequência dos apelos do principal campo da oposição contra os resultados eleitorais do fim de semana, manchados por relatos de alegadas irregularidades. O governo concordou em repetir o escrutínio em algumas zonas, mas os membros da coligação "Sérvia contra a Violência" afirmam que vão pedir a anulação das eleições a todos os níveis.

O partido do presidente Aleksandar Vučić, o Partido Progressista Sérvio, venceu as eleições de domingo com 46%, mas esta vitória não aconteceu sem polémica, com acusações de compra de votos e de votos falsos, vindas inclusive dos representantes da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE).

A Alemanha classificou as alegações como "inaceitáveis" para um país que pretende aderir à União Europeia, enquanto os Estados Unidos apelaram a Belgrado para que resolvesse as preocupações dos observadores eleitorais. A UE juntou-se a este apelo, afirmando que o "processo eleitoral da Sérvia requer melhorias tangíveis e mais reformas". Apesar do nome de Vučić não estar nos boletins de voto, o ato eleitoral foi visto como um referendo ao seu governo.

As eleições serão repetidas, no dia 30, em 30 das 8000 assembleias de voto do país.