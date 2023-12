Batalhão Siberiano: Quem são os russos que estão a lutar pela Ucrânia?

De Euronews

Há russos de etnia oposicionista e representantes de grupos étnicos minoritários.

Quando foi criado o Batalhão Siberiano?

O Batalhão de Voluntários da Sibéria foi criado como parte das Forças Armadas da Ucrânia (AFU) no final de outubro de 2023. Faz parte da Legião Internacional sob a alçada da Direção Principal de Informações do Ministério da Defesa da Ucrânia.

Antes do Batalhão Siberiano, já tinham sido criadas duas outras unidades de russos nas fileiras da AFU: a legião "Liberdade da Rússia" e o "Corpo de Voluntários Russos". O Batalhão Siberiano é o terceiro. Mas, ao contrário dos dois primeiros, o novo batalhão não faz parte da defesa territorial, mas sim do exército regular ucraniano.

Члены батальона "Сибирь" ВСУ принимают участие в военных учениях под Киевом 24 октября 2023 года GENYA SAVILOV/AFP or licensors

Quem está a combater neste batalhão?

A unidade inclui cidadãos russos, na sua maioria representantes dos povos indígenas do Trans-Ural, da Sibéria e do Extremo Norte. Mas também há russos étnicos. Todos eles têm uma coisa em comum: não concordam com a guerra da Rússia na Ucrânia, consideram a política do Kremlin agressiva e, segundo eles, não querem ser cúmplices do mal.

Entre os membros encontram-se tártaros, yakuts e buriates, que afirmam querer alcançar a independência da Rússia e vêem a vitória da Ucrânia na guerra como um passo para esse objetivo.

Como é que entraram na Ucrânia?

Cerca de 60 homens estão a prestar serviço no batalhão. O Ministério da Defesa da Ucrânia afirma que nenhum deles foi recrutado entre os prisioneiros de guerra russos. São todos voluntários e chegaram à Ucrânia através de outros países.

Por exemplo, um dos combatentes, antigo oficial da Direção Principal dos Serviços Secretos russos e natural de Yakutsk, chegou à Ucrânia através do Conselho Civil da Polónia, que anunciou o recrutamento de voluntários para as unidades nacionais da AFU. Várias outras pessoas juntaram-se a ele. Outra pessoa disse que viajou primeiro para a Mongólia, depois para a Turquia e daí para a Ucrânia.

Один из членов недавно сформированного батальона "Сибирь" ВСУ принимает участие в военных учениях под Киевом 24 октября 2023 года GENYA SAVILOV/AFP or licensors

Controlos rigorosos antes de entrar para o batalhão

Antes de assinarem um contrato e adotarem sinais de chamada do exército para ocultarem a sua identidade, todos os combatentes do Batalhão Siberiano são submetidos a um controlo rigoroso por parte dos serviços de segurança ucranianos, que examinam os seus perfis e dados biográficos e efetuam verificações cruzadas para excluir a possibilidade de infiltração de quaisquer agentes russos.

Afinal de contas, não se pode excluir o perigo de o novo batalhão poder utilizar armas contra as forças armadas ucranianas ou de algumas pessoas fornecerem dados aos russos. É por isso que os quadros médios e superiores são formados por militares ucranianos.

Члены недавно сформированного батальона "Сибирь" ВСУ принимают участие в военных учениях под Киевом 24 октября 2023 года GENYA SAVILOV/AFP or licensors

Fontes da AFU afirmam que Kiev planeia acelerar o processo de verificação de antecedentes para encorajar mais russos a juntarem-se ao batalhão.

Члены недавно сформированного батальона "Сибирь" ВСУ принимают участие в военных учениях под Киевом 24 октября 2023 года GENYA SAVILOV/AFP or licensors

Formação, meta e objetivos

A maioria dos voluntários não tinha experiência militar antes de viajar para a Ucrânia. Antes de irem para as linhas da frente, são treinados num terreno perto de Kiev.

O Batalhão Siberiano é uma pequena estrutura militar e, de momento, a sua principal tarefa é demonstrar que existe vontade de resistir na Rússia.

O exército russo também tem o seu próprio Batalhão Siberiano, uma brigada cossaca de reconhecimento e assalto, que combateu as tropas ucranianas perto da aldeia de Yagodnoye, perto de Bakhmut, em maio deste ano.