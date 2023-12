De Euronews com AP

A proposta de três fases do Egito para pôr fim à guerra na Faixa de Gaza não foi bem acolhida por Israel ou pelo Hamas. Mas os inimigos de longa data também não rejeitaram o plano à partida.

PUBLICIDADE

A proposta egípcia para pôr fim à guerra em Gaza não foi bem acolhida por Israel e pelo Hamas. Mas também não foi completamente rejeitada, o que aumenta a possibilidade de uma nova ronda diplomática para deter a ofensiva israelita.

O plano ambicioso de três fases do Egito exige a libertação gradual de reféns e a formação de um governo de transição palestiniano para administrar a Faixa de Gaza e a Cisjordânia ocupada, de acordo com um alto funcionário egípcio e um diplomata europeu familiarizado com a proposta.

Numa primeira fase, o Egipto sugere um cessar-fogo de duas semanas, em troca da libertação de 40 reféns (mulheres, crianças e homens idosos, especialmente os doentes). Já Telavive libertaria 120 prisioneiros palestinianos e teria de retirar os tanques de Gaza e permitir a entrada de ajuda humanitária.

Numa segunda fase, o Egito levaria a cabo negociações para a formação de um governo na Cisjordânia e Gaza que supervisionaria a reconstrução da Faixa de Gaza e abriria caminho para a realização de eleições legislativas e presidenciais.

A terceira e última etapa prevê um cessar-fogo abrangente, a libertação dos restantes reféns israelitas, incluindo soldados, em troca de um número a determinar de prisioneiros do Hamas e da Jihad Islâmica detidos em Israel (incluindo alguns presos devido aos ataques de 7 de outubro). Israel teria ainda de retirar as suas forças das cidades da Faixa de Gaza e permitir que os habitantes deslocados do norte do enclave regressassem às suas casas.

O funcionário egípcio, que falou sob a condição de anonimato, adiantou que os detalhes do plano foram trabalhados com o Qatar e apresentados a Israel, Hamas, Estados Unidos e governos europeus. O Egito e o Qatar têm mediado as conversações entre Israel e o Hamas. Já os Estados Unidos são o aliado mais próximo de Israel e uma potência-chave na região.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, não comentou diretamente a proposta. Contudo, num artigo de opinião no The Wall Street Journal deixou "três pré-requisitos para a paz": destruir o Hamas, desmilitarizar a Faixa de Gaza e "desradicalizar toda a sociedade palestiniana".

O gabinete de guerra israelita esteve reunido esta noite para discutir a proposta.

O líder do Hamas na Faixa de Gaza, Yahya Sinwar, disse na segunda-feira, dia de Natal, na sua primeira mensagem pública desde o início da guerra, que esta é uma "batalha feroz, violenta e sem precedentes" contra Israel.

Benjamin Netanyahu respondeu no mesmo dia que Israel expandirá a sua ofensiva terrestre em Gaza nos próximos dias, apesar de os esforços internacionais para travar os combates. Dirigindo-se a membros do seu partido Likud, Netanyahu insistiu que a guerra "não está perto do fim".

OMS diz que hospitais em Gaza não estão a conseguir dar resposta

A Organização Mundial da Saúde (OMS) visitou o Hospital Al-Aqsa, na segunda-feira, onde dezenas de feridos deram entrada durante a noite na sequência de mais ataques no centro de Gaza, incluindo nas imediações do campo de refugiados de Maghazi.

As autoridades de saúde palestinianas, sob a alçada do Hamas, informaram que 70 pessoas foram mortas. Já funcionários do Hospital Al-Aqsa reportaram pelo menos 100 mortos.

De acordo com a OMS, o hospital não tem número de camas nem equipas médicas suficientes para a quantidade de pacientes que está a receber.

A guerra devastou grande parte de Gaza e matou mais de 20.600 palestinianos. Autoridades das Nações Unidas alertaram que um quarto da população está a morrer de fome sob o cerco de Israel ao território, que não tem permitido a entrada de mantimentos.