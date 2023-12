De Euronews

Os rebeldes houthis, apoiados pelo Irão, alegam ter lançado no mesmo dia um ataque contra um navio no Mar Vermelho e outro contra Israel.

Os rebeldes houthis, apoiados pelo Irão, alegaram ter lançado um míssil em direção a um navio no Mar Vermelho e realizado um ataque com drones contra Israel.

Segundo o Comando Militar dos Estados Unidos no Médio Oriente (Centcom), o exército norte-americano abateu inúmeros drones e mísseis de ataque disparados pelos rebeldes houthis do Iémen no Mar Vermelho na terça-feira.

Vários meios militares, incluindo aeronaves, "abateram 12 drones de ataque, três mísseis balísticos e dois mísseis de cruzeiro no sul do Mar Vermelho, disparados pelos houthis", revelou o Centcom, na rede social X (antigo Twitter), especificando que não houve danos ou feridos a reportar.

As Forças de Defesa de Israel anunciaram por sua parte que intercetaram "um alvo aéreo hostil" que se dirigia para território israelita.

Desde o início da guerra no Médio Oriente, os houthis aumentaram os ataques no Mar Vermelho contra navios com ligações suspeitas a Israel, em solidariedade com Gaza.