Autoridades polacas dizem que um míssil russo entrou no espaço aéreo nacional, no mesmo dia em que Moscovo lançou um dos maiores ataques aéreos em território ucraniano.

A Polónia informou que um objeto não identificado entrou no espaço aéreo do país na manhã de sexta-feira. As autoridades acreditam que se trata de um míssil russo disparado para território ucraniano.

“Tudo indica que um míssil russo entrou no espaço aéreo polaco. Detetámo-lo através do radar. Deixou imediatamente o espaço aéreo polaco”, dirigindo-se para a Ucrânia, disse o chefe do Estado-Maior do exército polaco. O general Wieslaw Kukula acrescentou que o país tem "confirmações do radar, tanto a nível nacional como dos nossos aliados”.

O míssil sobrevoou o espaço áreo polaco durante três minutos, percorrendo uma distância de cerca de quarenta quilómetros.

O alerta da Polónia coincidiu com o dia em que a Rússia lançou um dos maiores ataques aéreos contra a Ucrânia.

A Polónia faz fronteira com a Ucrânia e é membro da NATO e da União Europeia.

O presidente polaco, Andrzej Duda, convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança Nacional, após o míssil ter sobrevoado o país. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, revelou que já entrou em contacto com o presidente polaco para manifestar o apoio da Aliança Atlântica.