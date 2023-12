Oposição sérvia promete parar o trânsito em Belgrado durante 24 horas

De Euronews com AP

Para este sábado, está prevista uma mega-manifestação contra a alegada fraude nas eleições que deram a vitória aos populistas do presidente Aleksandar Vučić.

Os protestos em Belgrado contra a alegada fraude eleitoral intensificaram-se na sexta-feira à noite e prometem prolongar-se durante todo o dia de sábado. A oposição na Sérvia denuncia alegadas irregularidades generalizadas durante o recente escrutínio que declarou os populistas no poder como vencedores das eleições parlamentares e locais.

Um grupo de estudantes universitários lançou um bloqueio de 24 horas no tráfego da capital sérvia durante os preparativos para o Ano Novo como parte dos protestos. Os estudantes montaram pequenas tendas, mesas e cadeiras, trouxeram comida e cobertores e tocaram música no seu acampamento improvisado, afirmando que permanecerão no local até ao início de uma nova concentração prevista para este sábado.

Espera-se que a manifestação atraia milhares de pessoas, numa altura em que as tensões políticas estão ao rubro por causa das eleições de 17 de dezembro e na sequência de incidentes ocorridos numa manifestação da oposição no último fim de semana.

As autoridades do presidente populista Aleksandar Vučić acusaram a oposição de incitar à violência com o objetivo de derrubar o governo sob instruções do estrangeiro, o que os responsáveis do bloco opositor negam.

As autoridades russas reiteraram o apoio a Vučić na repressão contra os manifestantes e reafirmaram que a votação foi livre e justa.