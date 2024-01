De Euronews

Um dos líderes do Hamas morreu na sequência de um ataque à sede do grupo islâmico em Beirute esta terça-feira.

O Hamas confirmou que se trata de Saleh al-Arouri, número dois do gabinete político do grupo terrorista e comandante fundador do seu braço armado.

De acordo com a agência estatal de notícias do Líbano, a explosão terá sido provocada por um drone israelita que atacou o local e matou pelo menos mais cinco pessoas no subúrbio de Dahiyeh, no sul de Beirute, uma área controlada pelo grupo xiita libanês Hezbollah, um dos aliados do Hamas.

As autoridades israelitas ainda não se pronunciaram.

Nas redes sociais já circulam vídeos que mostram a destruição provocada pelo ataque.

O primeiro-ministro libanês, Najib Mikati,descreveu a explosão em Beirute como um "novo crime israelita", alegando que a morte do alto funcionário do Hamas "tem como objetivo instigar o Líbano para uma nova fase de confrontos à luz dos ataques diários em curso no sul do país", cita a agência estatal libanesa.

As tensões entre Israel e o Líbano estão elevadas devido à troca de disparos entre as Forças de Defesa israelitas e o grupo libanês Hezbollah que se tornou constante na fronteira entre os dois estados desde os ataques do Hamas a 7 de outubro.