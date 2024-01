Juíza atacada pelo réu enquanto lia sentença em tribunal

De Euronews com AP

Numa cena violenta captada pela câmara da sala de audiências, a juíza Mary Kay Holthus, do Tribunal Distrital do Condado de Clark, caiu do seu lugar e bateu contra uma parede, tendo sofrido "sofreu alguns ferimentos" depois de ser atacada pelo réu

PUBLICIDADE

Uma juíza foi atacada por um arguido que estava a ouvir a sua sentença num processo de agressão no estado norte-americano do Nevada.

O homem saltou por cima de uma mesa e do banco da juíza antes de aterrar em cima dela e dar início a uma luta sangrenta que envolveu funcionários judiciais e advogados, segundo disseram funcionários e testemunhas.

Numa cena violenta captada pela câmara da sala de audiências, a juíza Mary Kay Holthus, do Tribunal Distrital de Clark County, caiu do seu lugar contra uma parede e "sofreu alguns ferimentos", segundo um comunicado do Tribunal Distrital Judicial local.

As autoridades disseram que Holthus não foi hospitalizada após o ataque, que ocorreu na manhã de quinta-feira no Centro Regional de Justiça em Las Vegas.

O funcionário da sala de audiências ficou ferido quando veio em auxílio da juíza e foi levado para o hospital para tratar de um ferimento na cabeça e de um ombro deslocado, segundo os funcionários do tribunal e testemunhas.

O arguido, Deobra Delone Redden, de 30 anos, foi atirado ao chão, atrás do banco do juiz, por vários funcionários do tribunal e da cadeia e por funcionários da sala de audiências - incluindo alguns que foram vistos a dar socos.

Redden foi detido e encarcerado no Centro de Detenção do Condado de Clark, no Nevada, onde os registos mostram que enfrenta várias novas acusações de crime, incluindo agressão a uma pessoa protegida - referindo-se à juíza e aos funcionários do tribunal.

Os registos mostram que Redden, residente de Las Vegas, foi avaliado e considerado mentalmente competente para ir a julgamento antes de se declarar culpado em novembro de uma acusação reduzida de tentativa de agressão que causou ofensas físicas substanciais.

Antes, cumprira pena de prisão no Nevada por uma condenação por violência doméstica, segundo os registos estatais.