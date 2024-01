De Euronews

De acordo com o porta-voz militar israelita, as forças do país de Netanyahu vão "concentrar-se no centro e sul do território".

PUBLICIDADE

As forças israelitas deram sinal de que terminaram os grandes combates no norte da Faixa de Gaza, ao afirmarem que concluíram o desmantelamento da infraestrutura militar do Hamas.

O porta-voz militar israelita, o Contra-Almirante Daniel Hagari, disse que as forças se iriam concentrar agora no centro e sul do território, e que iriam reforçar a defesa ao longo da vedação da fronteira entre Israel e Gaza.

Entretanto, este fim de semana pelo menos seis palestinianos e um membro da polícia paramilitar israelita foram mortos em confrontos na Cisjordânia ocupada por Israel, segundo o Ministério da Saúde da Palestina e os militares israelitas.

As forças de segurança israelitas estavam a operar em Jenin, no sábado à noite, quando os confrontos eclodiram. Os acontecimentos seguiram-se a ataques militares mortais e a um aumento das restrições impostas aos residentes palestinianos em toda a Cisjordânia durante a guerra entre Israel e o Hamas.

De acordo com as Nações Unidas, a violência contra os palestinianos por parte dos israelitas no território também atingiu níveis recorde.

O Ministério da Saúde palestiniano afirma que as forças israelitas mataram 329 palestinianos na Cisjordânia desde o ataque do Hamas no sul de Israel, a 7 de outubro, no qual 1.200 pessoas foram mortas e cerca de 240 foram feitas reféns.