Mais de 30 palestinianos mortos em ataques israelitas na Faixa de Gaza

As mortes foram registadas numa altura em que o conflito continua e em que se teme que a guerra se transforme num conflito regional.

Mais de 30 palestinianos, incluindo crianças, foram mortos em dois ataques aéreos israelitas durante a noite de sexta-feira para sábado na Faixa de Gaza, segundo as autoridades, numa altura em que continuam a aumentar as preocupações com a falta de combustível e de material para os hospitais sobrecarregados.

Um vídeo fornecido pelo departamento de Defesa Civil de Gaza mostrava as equipas de salvamento a vasculhar os escombros de uma casa na cidade de Gaza à luz de uma lanterna, depois de ter sido atingida por um ataque israelita na madrugada de sábado.

As imagens mostram os socorristas a transportar uma rapariga embrulhada em cobertores, com ferimentos na cara, e pelo menos duas outras crianças que pareciam estar mortas. Um rapaz, coberto de poeira, estremeceu ao ser transportado para uma ambulância.

O ataque à casa no bairro de Daraj matou pelo menos 20 pessoas no total, segundo o porta-voz da Defesa Civil, Mahmoud Bassal.

Um outro ataque perto da cidade meridional de Rafah, na fronteira egípcia, matou pelo menos 13 pessoas, incluindo duas crianças. Os corpos dos mortos, principalmente de uma família deslocada do centro de Gaza, foram levados para o hospital Abu Youssef al-Najjar da cidade, onde foram vistos por um repórter da Associated Press.

Número de mortos sobe para quase 24.000

O Ministério da Saúde de Gaza, dirigido pelo Hamas, afirmou no sábado que 135 palestinianos foram mortos nas últimas 24 horas, elevando o número total de mortos na guerra para 23.843. A contagem não faz distinção entre combatentes e civis, mas o ministério disse que cerca de dois terços dos mortos são mulheres e crianças. O ministério afirmou que o número total de feridos de guerra ultrapassou os 60.000.

Israel argumenta que o Hamas é responsável pelo elevado número de vítimas civis, afirmando que os seus combatentes utilizam edifícios civis e lançam ataques a partir de zonas urbanas densamente povoadas.

Com a guerra em Gaza a entrar no seu centésimo dia no domingo, a Organização Mundial de Saúde afirmou que apenas 15 dos 36 hospitais do território continuam a funcionar parcialmente, de acordo com a OCHA, a agência das Nações Unidas para os assuntos humanitários.

O principal hospital do centro de Gaza, o Hospital dos Mártires de Al-Aqsa, na cidade de Deir al-Balah, ficou às escuras na sexta-feira de manhã, depois de ter ficado sem combustível.

O pessoal conseguiu manter os ventiladores e as incubadoras a funcionar com baterias carregadas a energia solar durante o dia e recebeu um pequeno carregamento de emergência de combustível de outro hospital no final da sexta-feira.

Espera-se que o combustível se esgote novamente ainda este sábado, a menos que a OMS consiga entregar um carregamento prometido, disseram os funcionários do hospital. As entregas de ajuda humanitária estão a ser perturbadas por uma nova queda nas ligações de telecomunicações em grande parte de Gaza, que começou na sexta-feira.

Israel regista 186 soldados mortos desde o início do conflito

Desde o início da operação terrestre de Israel, no final de outubro, 186 soldados israelitas foram mortos e outros 1.099 ficaram feridos em Gaza, segundo as forças armadas. Mais de 85% da população de Gaza, 2,3 milhões de habitantes, foi deslocada em consequência da ofensiva aérea e terrestre de Israel, e vastas áreas do território foram arrasadas.

Os recentes desenvolvimentos, incluindo os ataques militares dos EUA e do Reino Unido a locais controlados pelos Houthi no Iémen, alimentaram os receios crescentes de que a guerra se transforme num conflito regional.

Os ataques vieram em resposta a uma campanha Houthi de ataques com drones e mísseis a navios comerciais no Mar Vermelho, que, segundo eles, é uma resposta à ofensiva de Israel em Gaza.

Continua a escassez de alimentos, combustível e água potável

No meio da já grave escassez de alimentos, água potável e combustível em Gaza, a OCHA afirmou, no seu relatório diário, que as restrições impostas por Israel às missões humanitárias e as recusas de ajuda aumentaram desde o início do ano.

Segundo a agência, apenas 21% das entregas planeadas de alimentos, medicamentos, água e outros fornecimentos têm chegado com êxito ao norte de Gaza.

"Estas recusas paralisam a capacidade dos parceiros humanitários de responderem de forma significativa, consistente e em grande escala às necessidades humanitárias generalizadas", afirmou a agência.

Os esforços norte-americanos e de outras organizações internacionais para pressionar Israel a fazer mais para aliviar o sofrimento dos civis palestinianos têm tido pouco êxito.

A falta de ajuda humanitária adequada para os civis em Gaza faz parte do caso da África do Sul que foi aberto esta semana no Tribunal Internacional de Justiça em Haia, acusando Israel de genocídio.

Na sua queixa, a África do Sul argumenta que Israel não conseguiu assegurar a satisfação das necessidades médicas dos palestinianos e acusa Israel de "atacar diretamente hospitais palestinianos, ambulâncias e outras instalações de cuidados de saúde em Gaza".

A nação pediu ao tribunal que ordenasse imediatamente a Israel que parasse a sua ofensiva e fornecesse acesso a "combustível adequado, abrigo, vestuário, higiene e saneamento", bem como a material e assistência médica.

A equipa jurídica de Israel acusou o Hamas de utilizar hospitais e outras instalações civis para lançar ataques e abrigar os seus combatentes. Israel argumentou que está a fazer tudo o que é possível para proteger os civis e que tem trabalhado com os hospitais para prestar assistência. Israel apelou à rejeição do processo da África do Sul.

Não ficou imediatamente claro quando seria tomada uma decisão.