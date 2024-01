De Euronews

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reforçou os apelos ao apoio internacional à Ucrânia em Davos, onde discursou e esteve reunido com aliados durante o Fórum Económico Mundial.

No palco do Fórum Económico Mundial, que decorre até sexta-feira em Davos, na Suíça, o Presidente ucraniano apelou ao apoio internacional à Ucrânia, numa altura em que a guerra no país cumpre dois anos.

"Os nossos parceiros conhecem as nossas necessidades e qual a quantidade", assinalou Volodymyr Zelenskyy, num discurso que foi aplaudido de pé.

O discurso seguiu-se a um encontro do chefe de Estado ucraniano com 70 altos dirigentes, entre os quais a presidente da Comissão Europeia. Zelenskyy também esteve reunido com diretores executivos de alguns dos maiores bancos do mundo e vários representantes de empresas da área da tecnologia.

Ursula von der Leyen teve oportunidade de saudar os esforços da Ucrânia para combater a transparência e corrigir a corrupção no país, uma condição indispensável nas negociações para a adesão à União Europeia.

Em entrevista à Euronews na terça-feira, a presidente da Comissão Europeia também disse que espera que o Conselho Europeu extraordinário de 1 de fevereiro consiga aprovar o Mecanismo para a Ucrânia de 50 mil milhões de euros para quatro anos (2024-2027).

Ursula von der Leyen deixou claro que a União Europeia vai encontrar uma forma de aprovar o fundo com ou sem a Hungria.

Esta quarta-feira será a vez de António Guterres, enquanto secretário-geral das Nações Unidas, de discursar no palco do Fórum Económico Mundial. Líderes europeus como o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez e o Presidente francês Emmanuel Macron também vão participar como oradores.