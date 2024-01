De Euronews

Mais de duas dezenas de militares de Israel morreram naquele que foi o ataque mais mortífero do Hamas desde que se iniciou o conflito, a 7 de outubro

Pelo menos 21 soldados israelitas foram mortos na Faixa de Gaza no ataque mais letal às forças de Israel desde que se iniciou o conflito com o Hamas a 7 de outubro, informaram as Forças de Defesa de Israel, citadas pela AP.

Os militares estavam a preparar explosivos para demolirem dois edfícios no centro de Gaza, na segunda-feira, quando militantes do Hamas dispararam contra um tanque israelita nas imediações. A explosão do tanque detonou os explosivos, fazendo colapsar os dois edifícios onde se encontravam os soldados das IDF.

O ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, lamentou no X as mortes dos soldados, escrevendo que era uma "manhã difícil e dolorosa", mas que Israel vai continuar a pressionar. "Esta guerra vai determinar o futuro de Israel nas próximas décadas e a queda dos soldados é uma exigência para atingirmos os objetivos de guerra", acrescentou Gallant.

O ataque que matou mais de duas dezenas de soldados israelitas aconteceu a cerca de 600 metros de Maghazi, um dos três campos de refugiados construídos no centro da Faixa de Gaza. Israel tem centrado as suas operações em torno dos campos bem como na cidade de Khan Yunis, no sul do território, depois de ter anunciado o controlo da parte norte da Faixa de Gaza, incluindo a cidade de Gaza.