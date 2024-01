Donald Trump vence as primárias de New Hampshire

De Euronews

Donald Trump terá vencido as primárias de New Hampshire com 53,4% dos votos contra os 28% de Nikki Hailey. A ex-governadora da Carolina do Sul promete manter-se na corrida republicana.

O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, venceu as primárias de New Hampshire num confronto direto com a sua única adversária, a ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley. Esta vitória fortalece a probabilidade de Trump enfrentrar o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nas presidenciais de novembro.

Apesar da derrota, Haley não desistiu a favor de Trump, como aconteceu na semana passada com Ron DeSantis, o governador da Florida, que suspendeu a campanha e declarou apoio a Trump após a derrota no Iowa.

Com 90% dos votos contados, segundo a CNN, Trump conseguiu 54,6% e Haley 43,2%. Com as vitórias em New Hampshire e Iowa, Trump liderou os dois primeiros atos do ciclo eleitoral de 2024.

No discurso de vitória, o antigo presidente subiu ao palco para criticar Haley e a decisão da ex-governadora de continuar na campanha.

"Ela tinha de ganhar (...) Ela falhou redondamente”, disse Trump, citado nas agências internacionais.

Nikki Haley mantém-se na corrida

Nikki Haley prometeu manter-se na corrida republicana, alegando que vai agora concentrar-se nas primárias de 24 de fevereiro no seu estado natal, a Carolina do Sul.

Haley posicionou-se como a principal alternativa a Trump depois de o governador da Florida, Ron DeSantis, ter desistido da corrida eleitoral no domingo passado.

O facto de ter perdido em New Hampshire, onde contava com o voto dos independentes, representa também uma derrota significativa para as forças anti-Trump que ainda existem dentro do partido republicano.

As eleições primárias de New Hampshire são responsáveis pela nomeação de 22 dos 2.429 delegados que vão participar na Convenção Nacional Republicana, que culmina com a apresentação do candidato do partido à Casa Branca.