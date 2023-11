Estados Unidos reafirmam apoio à Ucrânia

O Secretário da Defesa, Lloyd Austin, promete apoio militar a curto e longo prazo a Zelenskyy.

O Secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, assegura apoio ao Presidente da Ucrânia Volodymir Zelenskyy, na segunda-feira. E garante que vai trabalhar em conjunto com os outros aliados de Kiev para satisfazer as necessidades a curto e longo prazo das forças armadas ucranianas.

Austin chegou a Kiev de comboio, vindo da Polónia, pela manhã, acompanhado pelo chefe do Comando Europeu dos EUA, o General Christopher Cavoli, para se encontrar com os líderes ucranianos.

A viagem tem como pano de fundo a incerteza quanto à continuação do apoio dos EUA à Ucrânia, devido à oposição do Partido Republicano no Congresso e à posição de Donald Trump - antigo presidente e potencial candidato republicano à reeleição - que defende a procura de um acordo com a Rússia.