UE ao lado dos portos europeus na luta contra a droga

Aliança Europeia dos Portos vai reforçar a cooperação e a recolha de informações entre a polícia, os funcionários aduaneiros e os operadores privados dos terminais portuários.

A União Europeia (UE), juntamente com as autoridades portuárias europeias, lançou a Aliança Europeia dos Portos, uma nova iniciativa para combater os grupos de traficantes de droga.

A aliança público-privada tem como objetivo reforçar a cooperação e a recolha de informações entre a polícia, os funcionários aduaneiros e os operadores privados dos terminais portuários.

"Grupos criminosos rivais estão a trabalhar em conjunto, juntando grandes carregamentos de um lado do Atlântico e redistribuindo-os do outro lado, aqui na Europa. E estamos a trabalhar em conjunto para impedir que os grupos criminosos se infiltrem nos nossos portos através de suborno, corrupção e ameaças, porque é muito difícil entrar no porto para retirar a droga dos portos de contentores. Para isso, precisam de ajuda interna", declarou Ylva Johansson, Comissária Europeia responsável pelos Assuntos Internos, na Antuérpia, durante a apresentação da aliança.

A iniciativa surge numa altura em que as apreensões de cocaína na UE atingem níveis recorde, com mais de 300 toneladas métricas apreendidas por ano. A nova aliança vai desenvolver as medidas de combate ao tráfico que já existem em alguns locais e alargá-las a toda a Europa.