Hospitais italianos recebem crianças de Gaza

Um grupo com onze crianças palestinianas deixou a guerra na Faixa de Gaza e atravessou a fronteira para o Egito. De lá, as crianças embarcaram em aviões com destino a Itália. Chegaram na segunda-feira, e vão receber tratamento médico nos mais importantes hospitais pediátricos de Roma, Génova, Bolonha e Florença.

"Agora estão felizes. Deviam tê-los visto ontem no avião como estavam, vi-os agora, mudaram, estão muito melhores, pelo menos vimo-los sorrir, estão felizes por terem saído do inferno. (...) Penso que têm de encontrar uma solução para o problema, têm de encontrar a paz", declarou Ibrahim Faltas, Vigário da Custódia da Terra Santa.

Hadi, de 14 anos, faz parte deste grupo. O seu pai explica que perderam a casa num bombardeamento israelita e conseguiram chegar ao Egito. A filha perdeu um pé e está a recuperar num centro de reabilitação nos Emirados Árabes Unidos.

"O meu filho tem fraturas na cabeça e na mão. Também sofre de ataques epiléticos devido aos bombardeamentos e explosões que atingiram a casa da família. (...) Foi muito difícil sair de Gaza. Deixámos lá um inferno. Uma terra queimada. Não resta nada em Gaza, nem casas, nem estradas, nem hospitais" revelou.

A Itália é o primeiro país europeu a lançar uma operação internacional de salvamento das vítimas da guerra em Gaza. Outras crianças feridas chegarão nos próximos dias no navio da marinha italiana (Vulcano Ship).