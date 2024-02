Itália vai comandar missão europeia defensiva no Mar Vermelho

De Euronews

A União Europeia pediu à Itália para liderar a missão Aspides, criada para garantir a livre navegação no Mar Vermelho, adiantou o ministro da Defesa italiano, Guido Crosetto.

Após contínuos ataques dos rebeldes houthis a navios que atravessam o Mar Vermelho e o Golfo de Áden, a União Europeia anunciou na quarta-feira o plano para organizar a sua própria missão de resgate e escolta marítima.

A operação foi chamada de "Aspides", que em grego significa "Protetor". Espera-se que o plano seja aprovado pelos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE a 19 de Fevereiro. A Itália foi o país proposto para comandar a missão.

"Missão defensiva no Mar Vermelho"

De acordo com o ministro da Defesa de Itália, "a União Europeia pediu [ao seu país] para fornecer o Comandante da Força da Operação Aspides no Mar Vermelho, o Almirante Oficial que exerce o comando das estruturas navais que participam da operação", disse Guido Crosetto. "A importância e a urgência da Operação Aspides, que ajudará a garantir a livre navegação e a segurança do tráfego comercial no Mar Vermelho, levaram a Defesa italiana a garantir imediatamente o seu apoio. Este é mais um reconhecimento do compromisso do governo e da Defesa e da competência e profissionalismo da Marinha [italiana]", acrescentou o ministro.

A Operação Aspides tem como objetivo o acompanhamento de navios de carga na passagem pelo canal e terá um cariz defensivo. "Será uma missão defensiva, não só de acompanhamento", declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros italiano. O comando operacional da missão poderá ficar na Grécia ou na França, "mas pode ser que haja uma rotação", disse Antonio Tajani. "Não é tanto quem estará no comando, mas o que ele fará. A nossa prioridade é proteger o tráfego marítimo e nossos navios", explicou o ministro, à margem de um encontro entre ministros em Bruxelas.

Borrell: "Não haverá ataques terrestres contra os Houthis"

Na sexta-feira, o Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell, salientou que esta missão naval deve ser "puramente defensiva", o que significa que não haverá ataques terrestres contra os Houthis.

A tensão no Mar Vermelho continua alta. Há meses que o grupo armado xiita apoiado pela República Islâmica do Irão apela ao lançamento de mísseis em Israel e contra navios que se dirigem ao Estreito de Suez, pondo em perigo um ponto crucial do comércio marítimo internacional.

Os Estados Unidos e o Reino Unido têm respondido aos ataques houthis, atacando uma base no Iêmen. No entanto, a intervenção militar dos países ocidentais não serviu para aliviar as tensões no Mar Vermelho.

Na sexta-feira, um porta-voz do grupo xiita anunciou que os rebeldes iemenitas realizaram uma operação militar contra Eilat com mísseis balísticos. As Forças de Defesa de Israel (IDF) haviam anteriormente afirmado ter interceptado no Mar Vermelho um míssil terra-terra direcionado para essa cidade israelita situada a sul. O míssil foi abatido com o sistema anti-míssil Arrow.