Britânicos alarmados com possível escassez de chá

Notícias sobre uma possível escassez de chá estão a assustar muitos amantes da bebida na Europa, em especial no Reino Unido, onde o chá é um símbolo da cultura do país. A ameaça de escassez vem de atrasos no transporte, sobretudo devido à crise no Mar Vermelho. O chá é cultivado sobretudo em África e na Ásia. Três quartos do chá consumido mundialmente vêm de quatro países: Índia, China, Sri Lanka e Quénia. Apesar da crise, causada pelos ataques dos Houthis, os produtores dizem que não há razão para alarme e pedem a todos que se acalmem e bebam uma chávena de chá, com ou sem um farrapinho de leite.