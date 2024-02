Autoridades francesas investigam salário do presidente do comité dos Jogos Olímpicos de Paris

De Euronews

A poucos meses da realização dos Jogos Olímpicos de 2024, em Paris, surgem várias questões sobre a forma como o presidente do comité organizador está a ser pago.

A seis meses do início dos Jogos Olímpicos de Paris, o presidente do comité organizador do evento, Tony Estanguet, está a ser alvo de uma investigação sobre o seu salário.

A investigação conduzida pela polícia francesa surge na sequência de uma publicação na imprensa, que indica que Estanguet utilizou uma empresa de que é proprietário desde 2020 para faturar mensalmente ao comité dos Jogos Olímpicos, em vez de receber um salário. Tony Estanguet, antigo canoísta, afirma que “não decide a sua remuneração nem a sua estrutura”.

O comité organizador dos Jogos Olímpicos de Paris mostrou-se surpreendido com a notícia, afirmando que não foi contactado e que não podia confirmar que estivesse em curso uma investigação.

Na qualidade de presidente, Estanguet não tem estatuto de empregado no comité organizador e fatura os seus serviços mensalmente.

O comité organizador dos Jogos Olímpicos de Paris fixou o salário anual de Estanguet em 270.000 euros brutos, tendo sido acordado que receberia eventuais incentivos adicionais com base em critérios de desempenho, que não excederiam 20% do seu salário anual.