A fábrica que está a ser construída pela empresa alemã Rheinmetall recebeu a visita dos chefes de governo da Alemanha e Dinamarca.

Aumentar a produção de armas na Europa a pensar na guerra na Ucrânia, a nove meses das eleições presidenciais nos EUA e das incertezas sobre a continuação da ajuda militar que acarreta a possível eleição de Trump é o objetivo desta nova fábrica de munições munições em Unterluess, no norte da Alemanha, que está a ser construída pela empresa de defesa alemã Rheinmetall. O local recebeu a visita dos chefes de governo da Alemanha e da Dinamarca.

"Independentemente do que venha a acontecer nos Estados Unidos este ano, penso que a conclusão tem de ser escrita desde já: a Europa tem de ser mais forte e temos de ser capazes de fazer mais por nós próprios. E digo isto apesar de acreditar na aliança transatlântica", disse a primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen.

A construção deverá demorar cerca de um ano e a prioridade é iniciar a produção o mais rapidamente possível. De acordo com a Rheinmetall, a produção no local irá satisfazer principalmente as necessidades das Forças Armadas alemãs.

Esta fábrica deverá produzir cerca de 200 mil projéteis de artilharia por ano, juntamente com explosivos e possivelmente outros componentes, incluindo ogivas. A Rheinmetall estima o custo em cerca de 300 milhões de euros.

A Alemanha, o segundo maior fornecedor de armas à Ucrânia, planeia investir 2% do seu PIB na defesa este ano. Um objetivo que os aliados da NATO estabeleceram há uma década.