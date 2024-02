Tiroteio no metro de Nova Iorque faz um morto

De Euronews

Polícia procura um atirador que fugiu do local e não exclui a possibilidade de mais do que uma pessoa ter disparado.

Um homem morreu e cinco pessoas ficaram feridas, quatro em estado grave, na sequência de uma discussão e tiroteio entre dois grupos de adolescentes que viajavam no metro de Nova Iorque.

O tiroteio deflagrou ontem, a meio da tarde, numa plataforma de comboio no Bronx, numa altura em que as estações de toda a cidade estão cheias de crianças que regressam da escola e muitos trabalhadores voltam para casa.

Segundo as informações avançadas pela polícia, um homem de 34 anos foi morto. Os feridos são uma rapariga de 14 anos, um rapaz de 15 anos e três adultos, de 28, 29 e 71 anos. Algumas das vítimas estariam envolvidas no confronto e outras eram transeuntes à espera do comboio.

"Não acreditamos que tenha sido um tiroteio aleatório. Não acreditamos que tenha sido um indivíduo a disparar indiscriminadamente contra um comboio ou uma estação de comboios", disse o chefe da polícia de trânsito de Nova Iorque, Michael Kemper, numa conferência de imprensa.

Foi iniciada uma “caça ao homem” a pelo menos um atirador, que fugiu do local. A polícia não exclui a possibilidade de mais do que uma pessoa ter disparado.