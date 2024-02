Três mortos e dois desaparecidos após acidente em prédio em construção em Florença

De Euronews

Trabalhadores que morreram seriam metalúrgicos que estavam a exercer funções para as quais não estavam habilitados.

Pelo menos três trabalhadores da construção civil morreram num acidente na cidade de Florença, em Itália, nas obras de construção de um supermercado. Dois trabalhadores continuam desaparecidos, de acordo com as autoridades locais.

As mortes ocorreram na sequência da queda de uma das vigas de cimento que estavam a ser utilizadas na obra, em cima de um edifício pré-fabricado, segundo as agências internacionais.

De acordo com os representantes do sindicato dos trabalhadores, as vítimas e os feridos eram metalúrgicos que estavam a executar tarefas de construção civil, que não eram da responsabilidade deles. No local encontravam-se 50 pessoas a trabalhar.

"Confirmo que, se de facto eram metalúrgicos, não tinham formação específica para desempenhar tarefas num estaleiro de construção. (...) Apenas sabemos que, infelizmente, são homens de família que não vão para casa esta noite", disse Luca Vomero, representante da União Italiana do Trabalho.

Os três maiores sindicatos italianos convocaram uma greve geral na região italiana da Toscânia para exigir mais medidas de segurança.

Em 2021, a Itália registou 601 mortes no local de trabalho, o segundo número mais elevado da União Europeia, a seguir à França.