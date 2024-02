De Euronews, AP

A Organização Mundial de Saúde alertou no domingo para o fato de o Hospital Nasser em Gaza "já não estar a funcionar". Israel continua a bombardear Gaza e os EUA bloqueiam resolução da ONU para um cessar-fogo.

Os ataques israelitas em toda a Faixa de Gaza mataram pelo menos 18 pessoas no sábado à noite e no domingo, de acordo com médicos e testemunhas. Por outro lado, os Estados Unidos afirmam que vão vetar nova proposta de cessar-fogo que vai ser apresentada pela ONU.

Um ataque aéreo em Rafah durante a noite matou seis pessoas, incluindo uma mulher e três crianças, e outro ataque matou cinco homens em Khan Younis, o principal alvo da ofensiva nos últimos dois meses.

Na agora isolada cidade de Gaza, que sofreu total destruição nas primeiras semanas da guerra, um ataque aéreo arrasou uma casa de família, matando sete pessoas, incluindo três mulheres, segundo Sayed al-Afifi, um familiar do falecido.

O Primeiro-Ministro israelita, Benjamin Netanyahu, manteve-se desafiante face às pressões internacionais sobre uma operação terrestre em Rafah - onde estão abrigados 1,4 milhões de palestinianos, mais de metade da população daquele território - e aos apelos a uma solução para o conflito com dois Estados.

Estes apelos foram reiterados pelos líderes francês e egípcio no domingo, que, de acordo com a leitura do comunicado do Eliseu, "expressaram a sua firme oposição a uma ofensiva israelita em Rafah, que conduziria a uma catástrofe humanitária, bem como a uma deslocação forçada da população para território egípcio. Evento que constituiria uma violação do direito humanitário internacional e representaria um risco adicional de escalada regional".

"Os Ministros sublinharam igualmente a necessidade de trabalhar para uma saída da crise e para o relançamento decisivo e irreversível do processo político, tendo em vista a aplicação efetiva da solução de dois Estados", lê-se ainda no comunicado.

As negociações "não estão a progredir como esperado

Mas o gabinete de Netanyahu adoptou uma declaração no domingo em que afirma que Israel "rejeita categoricamente os éditos internacionais sobre um acordo permanente com os palestinianos". O primeiro-ministro iraelita opõe-se a qualquer reconhecimento unilateral de um Estado palestiniano, o que, segundo a declaração, "concederia um grande prémio ao terror" após o ataque de 7 de outubro que desencadeou a guerra.

Netanyahu prometeu continuar a ofensiva até à "vitória total" sobre o Hamas e expandi-la até Rafah, a cidade mais a sul de Gaza.

Os Estados Unidos, o principal aliado de Israel, que espera mediar um acordo de cessar-fogo e a libertação de reféns entre Israel e o Hamas, e que prevê uma resolução mais ampla do conflito israelo-palestiniano, disseram entretanto que vetariam um projeto de resolução da ONU sobre o cessar-fogo divulgado pela Argélia.

O representante árabe na resolução do Conselho de Segurança da ONU apela a um cessar-fogo humanitário imediato, a um acesso humanitário sem entraves e rejeita a deslocação forçada de civis palestinianos.

A embaixadora dos Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, declarou em comunicado no sábado que o projeto de resolução é contrário aos esforços de Washington para pôr termo aos combates e "não será adotado".

"É fundamental que as outras partes dêem a este processo as melhores hipóteses de sucesso, em vez de promoverem medidas que o coloquem em perigo", afirmou.

Os EUA, o Qatar e o Egipto passaram semanas a tentar mediar um cessar-fogo e a libertação de reféns, mas existe um grande fosso entre Israel e as exigências do Hamas e o Qatar e disse no sábado que as conversações "não têm progredido como esperado".

O Hamas afirmou que não libertará todos os reféns sem que Israel termine a guerra e se retire de Gaza. Exige também a libertação de centenas de palestinianos presos por Israel, incluindo militantes de topo.

Netanyahu rejeitou publicamente ambas as exigências e qualquer cenário em que o Hamas pudesse reconstruir as suas capacidades militares e de governação. Disse que enviou uma delegação para as conversações de cessar-fogo no Cairo na semana passada, a pedido de Biden, mas não vê sentido em enviá-la novamente.

Equipa da OMS impedida de entrar no Hospital Nasser

Entretanto, o diretor da Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmou que o Hospital Nasser, o principal centro médico que serve o sul de Gaza, "já não funciona" depois de as forças israelitas terem invadido as instalações na cidade de Khan Younis, no sul do país, na semana passada.

O Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, chefe da agência de saúde da ONU, disse que uma equipa da OMS não foi autorizada a entrar no Hospital Nasser na sexta-feira e no sábado "para avaliar as condições dos pacientes e as necessidades médicas críticas, apesar de ter chegado ao complexo hospitalar para entregar combustível ao lado de parceiros".

Num post no antigo Twitter (X), Ghebreyesus disse que ainda há cerca de 200 pacientes no hospital, incluindo 20 que precisam de encaminhamento urgente para outras unidades hospitalares.

Mais de "100 militantes do Hamas" presos

Israel diz que prendeu mais de 100 militantes suspeitos, incluindo 20 que dizem ter participado no ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro, sem fornecer provas. Os militares afirmam que estão à procura dos restos mortais dos reféns no interior das instalações e que não têm como alvo médicos ou doentes.

O Ministério da Saúde de Gaza disse que 70 médicos estavam entre os detidos, bem como pacientes em camas de hospital que foram levados em camiões. Ashraf al-Qidra, porta-voz do ministério, disse que os soldados espancaram os detidos e despiram-nos. Os militares não comentaram de imediato estas alegações.

A guerra eclodiu depois de o Hamas ter rompido as defesas israelitas e atacado comunidades no sul de Israel, matando cerca de 1200 pessoas, na sua maioria civis, e fazendo cerca de 250 reféns. Os militantes ainda mantêm cerca de 130 reféns, um quarto dos quais se pensa estarem mortos, depois de a maioria dos outros ter sido libertada durante um cessar-fogo de uma semana em novembro.

Pelo menos 28.985 palestinianos, na sua maioria mulheres e crianças, foram mortos desde o início da guerra, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que não faz distinção entre civis e combatentes nos seus registos. O número de mortos inclui 127 cadáveres levados para os hospitais nas últimas 24 horas, informou no domingo. Cerca de 80% da população de Gaza foi expulsa das suas casas e um quarto enfrenta a fome.