Agricultores checos querem país fora do Pacto Ecológico Europeu

Agricultores em protesto bloquearam rua no centro de Praga. Ministro diz que prefere reuniões "à mesa e não nas ruas".

Um grupo de agricultores da Chéquia bloqueou uma artéria no centro de Praga, esta segunda-feira, como parte de um protesto que pretendia bloquear os acessos essencias à capital. No entanto, as principais organizações do setor distanciaram-se deste protesto.

O Ministro da Agricultura diz que prefere uma mesa redonda a um protesto nas ruas e criticou as manifestações: "Este é um tiro no escuro dos organizadores, muitos dos quais, infelizmente, não têm nada a ver com a agricultura. É necessário ver que as ambições políticas de alguns círculos estão, em grande medida, por detrás deste protesto, e eu lamento-o, porque preferia muito mais ter um diálogo com os representantes dos agricultores. É sempre melhor ter um diálogo à mesa do que algures na rua ou na praça", disse Marek Výborný.

A manifestação é organizada pela Associação dos Sindicatos Independentes da República Checa. O grupo de agricultores pretende permanecer em Praga durante pelo menos dois dias.

Explica Milo Malý, organizador do protesto: Viemos a Praga expressar a nossa insatisfação com a configuração do contexto europeu da agricultura enquanto tal. Os nossos protestos têm o mesmo objetivo que os protestos noutros países europeus. Ou seja, não gostamos do Pacto Ecológico e não gostamos da sua aplicação na produção agrícola primária, que é, de facto, extremamente restritiva e até devastadora para nós".

Os agricultores em protesto pretendem entregar uma carta ao ministro da Agricultura, pedindo que o país saia do Pacto Ecológico Europeu. As principais críticas a este pacto têm a ver com os limites ao uso de químicos e às reduções planeadas na emissão de gases com efeito de estufa.

Outros grupos de agricultores organizaram protestos em outros pontos da Chéquia, juntamente com colegas de outros países.