Governo checo descarta protestos dos agricultores por terem sido organizados por grupos pró-Kremlin

O ministro da Agricultura da Chéquia garantiu também que os agricultores checos “não estão em piores condições que os agricultores de outros países da UE”.

Agricultores da Boémia e da Morávia, na Chéquia, conduziram os seus tratores até Praga para protestar face às restrições impostas pela União Europeia ao sector, numa manifestação que não foi apoiada pelos principais sindicatos agrícolas nem teve o acordo do governo.

Marek Vyborny, ministro da Agricultura da Chéquia, teve palavras duras para os manifestantes: “Não é possível que os nossos agricultores venham a estar em pior situação do que os agricultores alemães, polacos, letões ou de qualquer outro país da UE. As regras devem aplicar-se a todos por igual”, afirmou.

Em entrevista à Euronews, os agricultores checos que levaram tratores até Praga dizem discordar dos argumentos de Vyborny, e referem que se deslocaram "precisamente" porque não consideram favoráveis as regras da UE. “Gostaríamos de ter menos burocracia e preços de compra ligeiramente mais elevados", afirmou um dos participantes.

O Pacto Ecológico Europeu e a importação isenta de direitos dos produtos agrícolas da Ucrânia são dois dos principais motivos que estão a levar os agricultores a manifestarem-se em varios países da Europa.

Protestos "capturados" por movimentos pró-russos

Mas há quem não se reveja nestes protestos, que segundo as autoridades checas foram "capturados" por organizações pró-russas na Chéquia. “A UE vai tratar de tudo, tal como tratou da crise energética, da crise do gás, vai tratar desta", defendeu um checo que observava a manifestação dos agricultores, junto de um pequeno grupo de pessoas que ostentava bandeiras da União Europeia. Em resposta ao movimento dos agricultores, juntaram-se na capital checa grupos pró-ucranianos e pró-União Europeia.

O primeiro-ministro checo também já veio dizer que os protestos têm pouco a ver com as reivindicações dos agricultores nacionais e que foram organizados por grupos que não escondem o apoio ao Kremlin - os principais sindicatos do sector agrícola não apoiaram a manifestação e marcaram um protesto oficial para a próxima quinta-feira.

Alguns agricultores que se manifestaram em Praga admitem que o protesto foi "roubado" e capturado por outros interesses, admitindo que muitos participantes se limitaram a gritar slogans contra o governo numa reunião que se previa pacífica mas que levou mesmo à intervenção da polícia de choque, perante ataques dos manifestantes contra os grupos pró-União Europeia.