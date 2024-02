Advogados dos EUA alegam que revelações de Assange colocaram vidas em risco

Kin Cheung/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Julian Assange tem mobilizado uma forte campanha mediática e popular pela sua libertação - Direitos de autor Kin Cheung/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Ricardo Figueira

Decorrem em Londres as audiências do processo de extradição do fundador do WikiLeaks. O australiano de 52 anos pode ser extraditado para os EUA e condenado a prisão perpétua.